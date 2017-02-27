Україна в березні скоротить виробництво електроенергії на ТЕС

Про це йдеться в тексті документа, опублікованому на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Читайте такожУкраїнцям пообіцяли не відключати електрику до 20 березня

Також наголошується, що генерація електричної енергії на теплоелектроцентралях і когенераційних установках становитиме 1,482 млрд кВт-год.

При цьому зростання виробництва електроенергії на гідроелектростанціях заплановане на рівні 16% - до 1,062 млрд кВт-год, також на 10,7% прогнозується зростання генерації з альтернативних джерел – до 155 млн кВт-год.

Згідно з документом, прогнозний експорт електроенергії з так званого «острова Бурштинської ТЕС» (ТЕС, яка працює окремо від Об'єднаної енергосистеми, забезпечуючи електроенергією жителів західних областей України, а також генерує електрику на експорт, входить до складу приватного энергохлдинга ДТЕК) буде знижено на 26,7% - до 220 млн кВт-ч.

Читайте такожНадзвичайні заходи в електроенергетиці можуть бути продовжені до кінця року – віце-прем'єр

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Кабмін ввів надзвичайні заходи на ринку електроенергії в результаті блокади ветеранами АТО поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи для роботи ТЕС на підконтрольній Україні території, що стало також приводом для перегляду Прогнозного балансу електроенергії, який раніше був затверджений на весь 2017 рік.

21 лютого Міненерговугілля затвердило Прогнозний баланс виробництва і споживання електроенергії на березень з урахуванням діючих на енергоринку надзвичайних заходів. У той же день міністр Ігор Насалик повідомив, що внесок атомної генерації в березні становитиме 59%.

Також у міністерстві раніше повідомляли, що атомні електростанції в результаті введення надзвичайних заходів у сфері електроенергетики збільшать у березні 2017 року виробництво електроенергії в порівнянні з попередніми прогнозами на 3,9% - до 7,9 млрд кВт-год.