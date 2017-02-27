Місія ОБСЄ помітила перевезення вугілля в районах, що блокуються ветеранами АТО

Як йдеться у звіті місії за вихідні дні, опублікованому сьогодні, інспектори продовжують спостерігати за блокадою залізничних шляхів, які проходять через лінію розмежування. Зокрема, 26 лютого на станції Кривий Торець в підконтрольній уряду України Щербинівці (44 км на північ від Донецька) спостерігачі бачили, що блокада не припиняється.

"На мосту на південно-західних околицях Костянтинівки (підконтрольна уряду України, 60 км на північ від Донецька) СММ бачила 35-тонні вантажівки, наповнені вугіллям, які направлялися з південного заходу на північний схід", - заявили у місії.

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Також сказано, що в обидва дні, 25 та 26 лютого, спостерігачі СММ зафіксували, що залізничні колії були заблоковані за допомогою дерев'яних конструкцій та колючого дроту у Гірському (63 км на захід від Луганську), і що потяг продовжував стояти на залізничній колії.

Разом з тим зазначається, що на українському блокпосту на дорожній розв'язці в Карбоніті (частина Золотого), представники СММ 25 лютого бачила сімох неозброєних чоловіків та цивільний транспортний засіб, який було припарковано неподалік. 26 лютого місія у цій місцевості помітила чотирьох неозброєних чоловіків та відзначила спокійну ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля-антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи українських ТЕС. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів, мінімум, 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і електроенергії для населення.

Сьогодні, 27 лютого, ватажки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» заявили, що вимагають зняти блокаду окупованих територій до 1 березня.

За їхніми словами, якщо блокаду не буде знято, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують усі виробничі процеси й орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.