Російський "Газпром" назвав ціну газу для Євросоюзу на поточний рік

Заступник голови правління російської газової компанії "Газпром" Олександр Медведєв у своєму виступі на дні інвестора в Сінгапурі заявив, що експортна ціна на газ в країни Євросоюзу в поточному 2017 році може становити $180-190 за тисячу кубометрів, повідомляє Прайм.

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"Діапазон цін у 2017 році буде становити 180-190 доларів за тисячу кубометрів", - повідомив Медведєв.

Минулого року середня ціна експорту газу російської компанії в країни ЄС становила $167 за тисячу кубів, додав він.

У 2016 році "Газпром" збільшив поставки газу в далеке зарубіжжя на 12,5% - більш ніж до 179,3 млрд кубометрів. Це стало історичним максимумом.

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"Європа була, є і залишається пріоритетним ринком для "Газпрому", - додав заступник голови правління, зазначивши, що позиція компанії залишиться стабільною на ринку Європи протягом найближчих місяців.

Минулого року частка газу "Газпрому" на ринку Європи зросла до 34% з 31% в 2015 році, компанія хоче зберегти частку на ринку ЄС на рівні 35%.