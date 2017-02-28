Нафта дорожчає завдяки дотриманню ОПЕК договору про скорочення видобутку

Ціни на нафту зросли у вівторок вранці завдяки рекордному дотримання ОПЕК пакту про скорочення видобутку, але зростання виробництва сировини в США продовжує тяжіти над котируваннями.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,32 відсотка до $56,11 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $54,19, на 0,26 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

На стороні нафти – скорочення видобутку ОПЕК державами, що не входять в нафтокартель, включаючи Росію, які домовилися про зниження виробництва приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу в першому півріччі 2017 року.

За розрахунками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), ОПЕК в середньому виконала зобов'язання в рамках пакту на рекордні 90 відсотків у січні.

Ця цифра може зрости в наступні місяці, враховуючи, що Ірак і ОАЕ, які раніше не поспішали скорочувати видобуток, пообіцяли прискорити зниження виробництва сировини.

"Перспектива посилення скорочення видобутку ОПЕК дозволяє сподіватися на подальше зростання цін", – сказали аналітики банку ANZ.

У той же час зростання видобутку в США продовжує стримувати ралі цін на нафту.

"ОПЕК не може дозволити собі серйозно посилити скорочення видобутку, тому що це призведе до зростання поставок сланцевої нафти з США", – сказав Джонатан Барратт з Ayers Alliance.

За тиждень, що завершився 17 лютого, видобуток нафти в США – вперше з квітня 2016 року перевищив позначку 9 мільйонів барелів на добу завдяки тому, що енергетичні компанії продовжують розвідування нових ресурсів.

Не здають позицій і американські бурильники. Зокрема, кількість бурових установок у США зросла за тиждень, що завершився 24 лютого, на 5 одиниць до 602, показали в п'ятницю дані нафтосервісної компанії Baker Hughes. Це найвищий показник з жовтня 2015 року.