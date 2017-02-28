США допоможуть Україні сформувати Штаб протидії загрозам енергооб'єктам

Агентство зі зменшення загроз Міністерства оборони США в рамках виконання програми протидії можливим ядерним загрозам і посилення безпеки ядерних об'єктів допоможе Міністерству енергетики та вугільної промисловості України сформувати Міжвідомчий оперативний штаб протидії загрозам енергетичним об'єктам країни.

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Як повідомили в Міненерговугілля, відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі представників міністерства з колегами з Агентства Міноборони США.

Як підкреслили в Міненерговугілля, існування таких ситуаційних центрів в умовах постійної зовнішньої агресії є вкрай важливим для підтримки національної безпеки. І тому головним завданням Міжвідомчого штабу стануть попередження, протидія та реагування на можливі випадки загроз об'єктам енергоінфраструктури. Як очікується, всі роботи з формування такого оперативного штабу будуть завершені в поточному році.

Як повідомляв УНІАН, на поточний момент в Україні у зв'язку з гострим дефіцитом вугілля діють надзвичайні заходи на ринку електроенергетики, які передбачають, зокрема, зростання частки атомної енергетики в загальному енергобалансі країни. Зараз цей показник наближається до 60%.