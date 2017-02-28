"Газпром" порушив умови транзитного контракту - рекордно знизив тиск на вході в ГТС України

Російський газовий монополіст компанія «Газпром» вчергове порушив умови контракту щодо забезпечення тиску газу в українську газотранспортну систему, що підриває стабільний транзит газу до країн Європейського Союзу, йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

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Згідно з повідомленням, станом на 8:00 вівторка тиск на газовимірювальній станції (ГВС) "Суджа" впав до рекордно низького за останні роки рівня 49,7 атм замість обумовлених контрактом 60 атм.

Відзначається, що «Газпром» також порушує умови транзитного контракту щодо максимального рівня добових коливань заявок на відбір газу в пунктах виходу з ГТС України, які не повинні перевищувати 4,5% по пункту Ужгород, але в окремі дні лютого цей показник було перевищено удвічі від норми.

Крім того, в окремі періоди поточного місяця якість газу, який подавався в українську ГТС з Росії, не відповідала фізико-хімічним показникам, передбаченим контрактом.

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«Систематичне недотримання «Газпромом» умов транзитного контракту створює ризики для безперебійних поставок газу в європейському напрямку», - повідомили в «Нафтогазі».

При цьому в компанії відзначили, що, незважаючи на штучно створені російською стороною перешкоди, Україна продовжує забезпечувати стабільні поставки газу до Європи. Усі заявки імпортерів російського газу виконуються вчасно.

«У рамках механізму швидкого реагування Європейська комісія отримала оперативне повідомлення про раптове зниження тиску на ГВС "Суджа". «Нафтогаз України» і Європейська комісія занепокоєні ситуацією, що склалася через невиконання російською стороною своїх контрактних зобов'язань, і очікують від «Газпрому» відповідних пояснень і виправлення ситуації заради стабільного забезпечення газом європейських споживачів», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» заявляв про систематичні порушення «Газпромом» умов транзитного контракту щодо забезпечення мінімально допустимого тиску газу на вході в українську ГТС. У «Нафтогазі» припустили, що російська компанія не в змозі стабільно підтримувати тиск у системі на необхідному рівні через незадовільний технічний стан частини російської газотранспортної інфраструктури.

У середині грудня 2016 року «Укртрансгаз» повідомляв, що з 30 днів листопада контрактний тиск на газовимірювальній станції «Писарівка» дотримувався лише 12 днів, а на станції «Суджа» він стабільно був нижчим за контрактні умови.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу. У січні-листопаді 2016 року транзит виріс на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 73,5 млрд куб. м.