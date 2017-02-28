У Кабміні розповіли про розробку алгоритмів для імпорту дефіцитного антрациту найближчим часом

Кабінет міністрів України розробляє алгоритми і вивчає можливість для якнайшвидшого імпорту дефіцитного антрацитного вугілля, запаси якого закінчуються внаслідок блокади поставок цього виду палива із зони АТО, повідомив під час щорічної конференції Ukrainian Energy Forum віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, до сфери відповідальності якого, зокрема, входить паливно-енергетичний комплекс країни.

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«Ми вживаємо всіх заходів, щоб знизити споживання антрациту, а також розробляємо алгоритми, які дозволять найближчим часом завозити імпортне вугілля», - сказав Кістіон.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Кабмін ввів надзвичайні заходи на ринку електроенергії в результаті блокади ветеранами АТО поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи для роботи ТЕС на підконтрольній території Україні, що також стало приводом для перегляду Прогнозного балансу електроенергії, який раніше був затверджений на весь 2017 рік.

21 лютого Міненерговугілля затвердило Прогнозний баланс виробництва та споживання електроенергії на березень з урахуванням діючих на енергоринку надзвичайних заходів. У той же день міністр Ігор Насалик повідомив, що внесок атомної генерації в березні становитиме 59%.

Також у міністерстві раніше повідомляли, що атомні електростанції в результаті введення надзвичайних заходів у сфері електроенергетики збільшать у березні 2017 року виробництво електроенергії в порівнянні з попередніми прогнозами на 3,9% - до 7,9 млрд кВт-ч.