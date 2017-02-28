Облгазам з квітня доведеться платити за експлуатацію газорозподільних мереж

Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості до 10 березня 2017 року укласти з компаніями - операторами (облгазами) регіональних газорозподільних мереж (ГРМ) договори на експлуатацію цих мереж, а також розірвати діючі договори.

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Відповідне розпорядження уряду було прийнято 21 лютого і офіційно оприлюднене сьогодні, 28 лютого, у газеті «Урядовий кур'єр».

«Міненерговугілля спільно з операторами ГРМ з метою врегулювання питання використання ГРМ вжити заходів для укладення до 10 березня 2017 року договорів на експлуатацію, які наберуть чинності з 1 квітня 2017 року, а також розірвати попередні договори», - йдеться в тексті документа.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про ринок природного газу», який регламентує впровадження ринкових принципів на ринку газу, був прийнятий у 2016 році і набрав чинності з 1 жовтня минулого року. Згідно з цим документом, ГРМ повинні бути взяті в оренду компаніями-операторами, а не використовуватися, як зараз, на умовах договорів відповідального ведення. Також зазначалося, що ці договори були введені постановою Кабміну №770 від 20 серпня 2012 року, яка вже скасована.

За інформацією народних депутатів, які виступили ініціаторами прийняття законопроекту про перехід до оренди ГРМ і встановлення плати оренди, можливі надходження до бюджету 2017 року у разі введення орендної плати становитимуть понад 700 млн грн.

21 лютого Кабмін затвердив проект типового договору оренди ГРМ і примірного договору експлуатації цих мереж, які необхідні для подальшої передачі ГРМ в оренду компаніям-облгазам, а також доручив Фонду держмайна і Міненерговугілля провести інвентаризацію цих активів до кінця 2018 року.

За словами першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, на сьогодні ГРМ перебувають на балансі облгазів, які мають можливість користуватися цим державним майном безкоштовно.