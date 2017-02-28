Гройсман розкритикував "вугільну блокаду": не буде предметом шантажу й тиску на Україну

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході спеціальної наради з представниками металургійного комплексу.

"Я ініціював зустріч, щоб оцінити, з якими проблемами зіткнулася Україна після оголошення вугільної блокади. Те, що відбувається, потребує скоординованих дій. Виклики, які стоять перед економікою, - дуже складні. Через блокаду можуть бути зупинені підприємства, теплові станції. І від необдуманих політизованих дій страждатимуть українці", - сказав Гройсман.

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Він нагадав, що Росія веде проти України цілеспрямовану агресію - військову та економічну. "Завдання Росії - знищити Україну як державу, підірвати наші можливості, - сказав Гройсман. - Мене дивує позиція деяких політичних представників, які, не пояснюючи наслідків блокади, починають підігравати росіянам".

"Росія веде проти України війну. Перший фронт - військова агресія, і росіяни точно знають, що перемогти українське військо та народ вони не можуть. Потім була агресія економічна - для українських товарів закрили російський ринок і для товарів до третіх країн. І зараз завдання Росії - знищити Україну як державу, підірвати наші можливості. Обмеження поставок вугілля вдарить по пересічних українцях. Десь буде зупинено теплопостачання, електроенергія під загрозою, а наступне питання - економіка. Економіка почала відновлення, ми почали акумулювати ресурси, але зараз ми повинні вирішувати питання блокади. Мене дивує позиція деяких політичних представників, які, не пояснюючи наслідків блокади, починають підігравати росіянам. А наше завдання - повернути Донбас в Україну. І те, що підприємства видобувають вугілля з українських надр, не може бути предметом шантажу й тиску на Україну", - наголосив прем'єр.

Раніше Гройсман зазначив, що блокада змушує українські підприємства закуповувати вугілля за валюту за кордоном. Однак джерела такого імпорту обмежені, й найбільш очевидним є імпорт вугілля з Росії, яка веде військову та економічну агресію проти України.

Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій та Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО, що почалася наприкінці січня 2017 року.