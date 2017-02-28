Гройсман попередив, що українці відчують наслідки вугільної блокади

Уряд буде готовий мінімізувати вплив вугільної блокади на економіку, але попереджає про те, що її наслідки відчують пересічні українці.

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Про це на спеціальній нараді з представниками металургійної галузі сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми з цим впораємося, ми проаналізуємо все, і ухвалимо необхідні рішення», - сказав очільник уряду. При цьому він нагадав, що економіка країни розпочала відновлення. «Але якщо під питанням так званої блокади блокується Україна, то ми маємо розуміти всі загрози. Всі мають говорити про реальний стан справ», - сказав очільник уряду, нагадавши, що і політики мають нести відповідальність за свої дії і висловлювання.

Раніше голова об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков зазначав, що втрати металургійної та суміжних галузей за підсумками року через блокаду становитимуть не менш як 3,5 млрд дол. Крім того, металурги наголосили, що відсутність вугілля змушує вугільні підприємства закуповувати цей ресурс за валюту за кордоном. Однак джерела такого імпорту обмежені, і найбільш імовірним є імпорт вугілля з Росії, яка веде військову та економічну агресію проти України.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався із ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції із зони АТО, яка почалася наприкінці січня 2017 року.

Ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за якими вугілля-антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів мінімум 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення.

15 лютого Кабмін ввів надзвичайні заходи на ринку електроенергії в результаті блокади ветеранами АТО поставок дефіцитного вугілля антрацитної групи для роботи ТЕС на підконтрольній території України, що також стало приводом для перегляду Прогнозного балансу електроенергії, який раніше був затверджений на весь 2017 рік.

21 лютого Міненерговугілля затвердило Прогнозний баланс виробництва та споживання електроенергії на березень з урахуванням надзвичайних заходів.