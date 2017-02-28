Суд відмовився скасувати скандальну формулу ціноутворення на вугілля "Роттердам+"

Київський апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення суду попередньої інстанції та відмовився задовольнити позов колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Андрія Геруса про скасування формули ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам плюс доставка».

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Про це Герус повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Судді Федотов І. В., Оксененко О. М., Ісаєнко Ю. А. всі клопотання відхилили. Всі виклики свідків у справі відхилили. За 30 хвилин розібралися і вирішили залишити рішення першої інстанції в силі. «Роттердам+» працює далі», - написав він, додавши, що ще буде подання касації.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2016 року Окружний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити позов Геруса щодо скасування формули ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам плюс доставка».

Під час судового засідання Герус доводив, що застосування формули «Роттердам+» буде мати негативні наслідки для кінцевого споживача, особливо промисловості, у вигляді невиправданого зростання тарифів на електроенергію.

У той же час представники Нацкомісії стверджували, що постанова, яка регламентує порядок формування гуртової ринкової ціни, яка оскаржувалася в суді, не має впливу на кінцевих споживачів, а зачіпає інтереси тільки генеруючих компаній.

У квітні 2016 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила ринкову методику розрахунку гуртової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам плюс доставка»). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання ціни, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

У той же час голова уряду України Володимир Гройсман не раз вимагав розібратися з доцільністю використання такої формули. В середині січня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що застосування формули ціноутворення на енергетичне вугілля «Роттердам плюс доставка» не зняло проблему диверсифікації постачання цього палива до України.