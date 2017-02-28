"Нафтогаз" планує купувати газ в ЄС обсягом 40 мільйонів кубів на добу

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" планує у березні імпортувати газ з Польщі, Угорщини та Словаччини в режимі понад 40 мільйонів кубометрів на добу.

Про це в ході конференції "Український енергетичний форум" повідомив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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"Зі Словаччини приблизно планується імпортувати 40 мільйонів кубометрів на добу, Польщі та Угорщини – подивимося, оскільки ці маршрути допоміжні для "Нафтогазу", – сказав Вітренко.

За його оцінками, Україна закінчить опалювальний сезон 2016-2017 років з запасами газу в підземних сховищах на рівні 6 мільярдів кубометрів.

"У квітні суттєво впадуть обсяги імпорту, вони будуть мінімальними. Ми вже зараз бачимо, що газу для завершення опалювального сезону цілком достатньо", – зазначив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, з Угорщини – 1 мільярд кубометрів, з Польщі – 1 мільярд кубометрів.