В Україні відсьогодні знову подорожчала електроенергія

В Україні з 1 березня тарифи на електричну енергію для населення підвищуються на 26-30% згідно з прийнятим раніше Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планом підвищення тарифів.

Відповідно до цього плану зазначене підвищення є останнім.

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З 1 березня тарифи на електричну енергію для населення зросли до 0,9 грн/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць та до 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 100 кВт-год.

Також комісія встановила тариф на електроенергію для багатодітних сімей, сімей із прийомними дітьми, дитячих будинків і гуртожитків (незалежно від обсягу споживання електроенергії) на рівні 0,9 грн/кВт-год.

Для релігійних організацій, дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», а також міського електричного транспорту тариф становитиме 1,68 грн/кВт-год.

Це п'яте заплановане підвищення тарифів на електроенергію для населення. Порівняно з квітнем 2015 року тариф на електроенергію зріс у 3,5 раза.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року НКРЕКП затвердила дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення, що передбачає поетапне зростання до рівня 90 коп/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год при споживанні понад 100 кВт-год на місяць. Останній етап підвищення - 1 березня 2017 року.

Згідно з цим графіком тарифи були поетапно підняті з 1 квітня та 1 вересня 2015 року в середньому на 45,2% і 23% відповідно.

З 1 березня 2016 року НКРЕКП підвищила тариф на електроенергію для населення до 57 коп. за кВт-год за споживання до 100 кВт-ч.

З 1 вересня 2016 року тарифи на електричну енергію піднялися на 25-30%