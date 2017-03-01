"Газпрому" терміново знадобилося €700 мільйонів: прокредитує французький Credit Agricole

Рада директорів "Газпрому" схвалила залучення в банку Credit Agricole строкового кредиту на 700 мільйонів євро, передає ПРАЙМ.

"Рада директорів ВАТ "Газпром" вирішила ... погодити надання банком Credit Agricole CIB кредиту ПАТ "Газпром", - йдеться в матеріалах "Газпрому".

Згідно з умовами угоди, банк Credit Agricole CIB надасть "Газпрому" строковий кредит, сукупний розмір якого становить на дату угоди 700 мільйонів євро.

Читайте також"Газпром" порушив умови транзитного контракту - рекордно знизив тиск на вході в ГТС УкраїниЗазначається, що строк погашення настає через п'ять років з дати угоди.

Credit Agricole S. A. є лідером на ринку банківських послуг у Франції та Європі і представляє всі сфери фінансової діяльності дочірніми компаніями в 50 країнах світу.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2017 року на той час президент США Барак Обама продовжив на рік дію санкцій щодо Росії через її агресію в Україні. У списку санкцій і "Газпром". Але якщо раніше російський газовий монополіст потрапляв тільки під секторальні санкції, то тепер під фінансові санкції потрапили всі ключові дочірні структури концерну. Між тим, санкції не торкаються тих структур "Газпрому", які пов'язані з поставками газу за кордон або залученням закордонного фінансування.