Казахстан хоче відмовитися від імпорту нафтопродуктів після 2019 року

Після 2019 року Казахстан буде повністю забезпечувати себе нафтопродуктами. Про це на засіданні колегії міністерства енергетики країни повідомив міністр Канат Бозумбаєв, повідомляє «Казінформ».

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«Після модернізації наших трьох вітчизняних нафтопереробних заводів обсяг переробки нафти зросте після 2019 року з 14,5 до 17,5 млн тонн. Збільшиться виробництво світлих нафтопродуктів — бензину, дизпалива, авіапалива. Після введення в експлуатацію і виходу на проектну потужність модернізованих НПЗ ми очікуємо повного забезпечення внутрішніх потреб країни вітчизняними нафтопродуктами, буде виключена імпортозалежність по ПММ», — заявив Бозумбаєв.

За словами міністра, Атирауський і Павлодарський нафтопереробні заводи завершать модернізацію в 2017 році, а Шимкентський НПЗ — в 2018 році, після чого міністерство енергетики Казахстану зможе забезпечити стабільність цін на всі нафтопродукти.