"Нафтогаз" у березні закупить понад мільярд кубів газу за гроші від Світового банку

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» в березні закупить 1,1 млрд куб. м газу за акредитиви на загальну суму понад 220 млн євро в рамках кредитного договору з банками Citi і Deutsche, повідомила прес-служба компанії.

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«Для «Нафтогаз України» виділено перші п'ятнадцять акредитивів у рамках кредитного договору з Citi і Deutsche Bank, гарантованого Світовим банком. Акредитиви на загальну суму понад 220 млн євро будуть використані упродовж березня цього року для закупівлі природного газу у європейських постачальників, обраних за тендерними процедурами Світового банку. Закупівлі газу передбачаються обсягом 1,1 млрд куб. м. Кошти за акредитивами постачальники отримуватимуть від кредиторів за фактом поставки газу в Україну упродовж квітня», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що «Нафтогаз» повинен здійснити погашення кредиту за дванадцять місяців з моменту його надання.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Україна припинила імпортувати газ російського монополіста «Газпром». У 2016 році наша країна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м, і Польщі – 1 млрд куб. м. Частка «Нафтогазу» у загальному імпорті становила близько 74% - 8,2 млрд куб. м.

Для фінансування імпортних поставок держхолдинг використовує кредитні лінії ЄБРР, банків Citi і Deutsche під кредитні гарантії в розмірі 500 млн дол., які було отримано від Світового банку. Крім того, «Нафтогаз» має намір підписати необхідні документи для отримання гарантій фінансової установи уряду США – організації OPIC (Overseas Private Investment Corporation) для фінансування імпорту газу американськими компаніями-трейдерами.