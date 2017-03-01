Транзит газу через Україну в лютому збільшився на 30%

15:56, 01 березня 2017
Енергетика
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З початку року транзит природного газу для країн ЄС склав 16,5 мільярда кубометрів, що на 4,2 мільярда кубометрів більше показників минулого року.

Ілюстрація REUTERS

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у лютому 2017 року збільшився порівняно з лютим 2016 року на 30% - до 7,6 мільярда кубометрів, свідчать дані держкомпанії "Укртрансгаз".

"З початку року транзит природного газу для країн ЄС склав 16,5 мільярда кубометрів, що на 4,2 мільярда кубометрів більше показників минулого року", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, щодоби для потреб європейських споживачів транспортується 226 мільйонів кубометрів газу.

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"Незважаючи на недотримання контрактних тисків російською стороною, Україна забезпечує стабільні поставки газу в Європу", - прокоментували в прес-службі компанії.

Згідно з даними компанії, станом на ранок 1 березня тиск на російську прикордонну газовимірювальній станції (ГВС) Суджа становить 52,1 атмосфери замість обумовлених контрактом 60 атм.

Повідомляється, що в останні дні фахівці "Укртрансгазу" фіксували істотне падіння тиску в російській газотранспортній системі на ГВС Суджа, до рівня 49,5 -49,7 атм.

"У рамках механізму швидкого реагування Європейська комісія систематично отримує оперативні повідомлення від "Укртрансгазу" про зниження тиску на російських прикордонних ГВС", - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську газотранспортну систему в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.

Раніше національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" заявляв про систематичні порушення "Газпромом" умов транзитного контракту щодо забезпечення мінімально допустимого тиску газу на вході в українську ГТС. У "Нафтогазі" припустили, що російська компанія не в змозі стабільно підтримувати тиск в системі на необхідному рівні-за незадовільного стану частині російської газотранспортної інфраструктури.

В середині грудня 2016 року "Укртрансгаз" повідомляв, що з 30 днів листопада контрактний тиск на газовимірювальній станції "Писарівка" витримувалося тільки 12 днів, а на станції "Суджа" воно було стабільно нижче контрактних умов.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу. У січні-листопаді 2016 року транзит зріс на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 73,5 мільярда кубометрів.

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Теги: #газ#ГТС#транзит