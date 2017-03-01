Транзит газу через Україну в лютому збільшився на 30%

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у лютому 2017 року збільшився порівняно з лютим 2016 року на 30% - до 7,6 мільярда кубометрів, свідчать дані держкомпанії "Укртрансгаз".

"З початку року транзит природного газу для країн ЄС склав 16,5 мільярда кубометрів, що на 4,2 мільярда кубометрів більше показників минулого року", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, щодоби для потреб європейських споживачів транспортується 226 мільйонів кубометрів газу.

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"Незважаючи на недотримання контрактних тисків російською стороною, Україна забезпечує стабільні поставки газу в Європу", - прокоментували в прес-службі компанії.

Згідно з даними компанії, станом на ранок 1 березня тиск на російську прикордонну газовимірювальній станції (ГВС) Суджа становить 52,1 атмосфери замість обумовлених контрактом 60 атм.

Повідомляється, що в останні дні фахівці "Укртрансгазу" фіксували істотне падіння тиску в російській газотранспортній системі на ГВС Суджа, до рівня 49,5 -49,7 атм.

"У рамках механізму швидкого реагування Європейська комісія систематично отримує оперативні повідомлення від "Укртрансгазу" про зниження тиску на російських прикордонних ГВС", - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську газотранспортну систему в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.

Раніше національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" заявляв про систематичні порушення "Газпромом" умов транзитного контракту щодо забезпечення мінімально допустимого тиску газу на вході в українську ГТС. У "Нафтогазі" припустили, що російська компанія не в змозі стабільно підтримувати тиск в системі на необхідному рівні-за незадовільного стану частині російської газотранспортної інфраструктури.

В середині грудня 2016 року "Укртрансгаз" повідомляв, що з 30 днів листопада контрактний тиск на газовимірювальній станції "Писарівка" витримувалося тільки 12 днів, а на станції "Суджа" воно було стабільно нижче контрактних умов.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу. У січні-листопаді 2016 року транзит зріс на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 73,5 мільярда кубометрів.