Україна в лютому збільшила імпорт газу на 13%

Україна в лютому 2017 року збільшила імпорт природного газу в порівнянні з лютим 2016 року на 13% - до 1,4 мільярда кубометрів, говориться в повідомленні оператора ГТС України – держкомпанії "Укртрансгаз".

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"Загалом за два місяці нового року з країн ЄС до України надійшло 2,9 мільярда кубометрів блакитного палива, традиційно найбільше імпортувалося по словацькому газотранспортному коридорі - 2,5 мільярда кубометрів", - сказано в повідомленні.

За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, добовий обсяг надходжень природного газу з європейських країн становить 50 мільйонів кубічних метрів.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярда кубометрів.