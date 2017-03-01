У Нацкомісії підрахували, на скільки зростуть витрати українців на світло після підняття тарифів

Зростання витрат населення на оплату електроенергії через підвищення тарифів, яке відбулося з 1 березня 2017 року, становитиме від 9 до 38 гривень, залежно від щомісячного рівня споживання.

Про це під час брифінгу, який був присвячений причинам і наслідкам зростання тарифів на електроенергію для населення, заявив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.

"Для переважної кількості споживачів зміна щомісячного рахунку за електроенергію становитиме від 9 до 38 гривень", - сказав він.

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Також він пояснив, що для 15% населення, яке використовує до 50 кВт-год (при тарифі 90 копійок/кВт-год) щомісячні видатки зростуть на 9 гривень, для 40% побутових споживачів, які використовують від 50 до 100 кВт-год на місяць (при тарифі також 90 копійок/кВт-год) - витрати зростуть на 18 гривень, а для домогосподарств, які споживають понад 100 кВт-год на місяць (їх 60%) - збільшення щомісячного рахунку становитиме 38 гривень.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року НКРЕКП затвердила дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення, що передбачає поетапне зростання до рівня 90 копійок/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць та 1,68 гривні/кВт-год при споживанні понад 100 кВт-год на місяць. Це підвищення проводилося з метою ліквідації перехресного субсидування, при якому промислові споживачі платили більше за населення і, таким чином, покривали частину вартості електроенергії для населення.

З 1 вересня 2016 року НКРЕКП підвищила тариф на електроенергію для населення до 71,4 копійки за кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, до 1,29 гривні/кВт-год (від 100 до 600 кВт-год), а при споживанні понад 600 кВт-год - до 1,638 гривні/кВт-год.

З 1 березня тарифи на електричну енергію для населення зросли до 0,9 гривні/кВт-год при споживанні до 100 кВт-год на місяць і до 1,68 гривні/кВт-год при споживанні понад 100 кВт-год.