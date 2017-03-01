Україна в лютому збільшила споживання газу майже на 20%

Україна в лютому збільшила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 19%, до 4,5 мільярда кубометрів. Про це повідомляє прес-служба державної компанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз".

"У лютому українські споживачі всіх категорій використовували 4,5 мільярда кубометрів природного газу, що на 19% більше показників аналогічного періоду минулого року", - повідомили в прес-службі, додавши, що за січень-лютий Україна використала на 5% більше "блакитного" палива ніж в 2016 році – 9,8 мільярдів кубометрів.

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За даними "Укртрансгазу", зростання даних показників було обумовлено збільшенням споживання газу населення під час пікових похолодань.

"За два місяці зими 2017 року для покриття потреб споживачів використовувався природний газ вітчизняного видобутку - 3,4 мільярда кубометрів, імпортований з Європи - 2,9 мільярда кубометрів, а також накопичений в газосховищах - 3,7 мільярда кубометрів", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 мільярда кубометрів.

У 2016 році з Європи було імпортовано 11,1 мільярда кубометрів газу, показник власного видобутку становив 20,2 мільярда кубометрів. Імпорт "блакитного" палива здійснювався зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, з Угорщини – 1 мільярд кубометрів, з Польщі – 1 мільярд кубометрів.

За даними Держстату, в січні 2017 року Україна скоротила споживання газу на 2,4% - до 5,204 мільярда кубометрів.