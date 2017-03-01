Електроенергію для "ЛНР" сплачували за рахунок споживачів з підконтрольної території - гендиректор ЛЕО

Про це написав генеральний директор ЛЕО Володимир Грицай в матеріалі для видання "Економічна правда".

На його думку, у разі неготовності української влади відмовитися від перетікання електроенергії на непідконтрольні території (НКТ) вона повинна взяти на себе зобов'язання по його оплаті за рахунок державного бюджету.

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Грицай нагадав, що ЛЕО зобов'язали здійснювати постачання електроенергії споживачам на територію, не контрольовану українським урядом, постановою кабміну №263 від 07 травня 2015 року за підписом Арсенія Яценюка. У 2016 році Кабмін Володимира Гройсмана постановою №368 змусив компанію щомісячно поставляти на окуповані території електроенергію на 300 млн грн, сплачуючи її "Енергоринку" з надходжень від споживачів з підконтрольній території. Дію постанови №368 було припинено лише 24 грудня.

"За неповні розрахунки з "Енергоринком" в грудні 2016 року НКРЕКУ наклала на ЛЕО фінансові санкції, обяв'язкове щоденне утримання, яке значно перевищує наші надходження", - пише Грицай.

За його словами, на підконтрольній території ЛЕО за добу збирає 3-4 млн грн, а віддавати має 8,5 млн грн, і ця цифра доходила до 20 млн грн.

При цьому всі заклики обленерго припинити постачання або знизити їх до рівня оплати не були почуті, у зв'язку з чим компанія знаходиться в критичному положенні.

"Вихід є - припинення перетікання електроенергії між контрольованою та неконтрольованою територіями або його зниження до рівня оплати. Технологічно це можливо - ми побудували додаткову лінію електропередач. У правовій площині потрібно лише рішенням влади розділити ліцензію на постачання електроенергії на дві частини для двох типів територій. Або поставки електроенергії на окуповані території повинні офіційно отримати статус гуманітарної допомоги, яка, в такому випадку виявляється не Луганським енергетичним об'єднанням, а державою", - вважає Грицай.

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Голова ЛЕО нагадав, що одним із аргументів проти припинення (обмеження) перетоку електроенергії на неконтрольовану сторону, які звучали на нарадах з чиновниками профільного міністерства, був той факт, що Станиця Луганська та населені пункти навколо неї живляться з неконтрольованого боку, і залишаться без світла.

"Щоб дати цим населеним пунктам електроживлення з української сторони, в рамках інвестиційної програми "ЛЕО 2016" ми за 17 мільйонів гривень побудували 35-кіловольтну лінію електропередач протяжністю 14 км. Це дозволило автономізувати близько 13 тисяч абонентів", - пише Грицай.

Для того, щоб убезпечити ще 2 тис. абонентів, необхідно вкласти 61 млн грн, але у компанії таких грошей немає через арешт рахунків за позовом ДП "Енергоринок" та фінансового колапсу через поставки на НКТ.

"Парадокс ситуації в тому, що після того як незаконні збройні формування фактично нас пограбували, ми повинні безкоштовно постачати їм електрику за рішенням нашого уряду", - підсумував глава ЛЕО.