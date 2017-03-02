"Нафтогаз" просить Європейський суд приєднатися до польського позову щодо газопроводу OPAL

PGNiG раніше звернулася до суду з вимогою скасувати рішення Єврокомісії про доступ російського газового монополіста компанії «Газпром» до європейського газопроводу OPAL. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

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«Нафтогаз України» звернувся в Загальний суд Європейського суду справедливості з запитом про долучення до справи за позовом компанії PGNiG Supply&Trading, яка оскаржила рішення Європейської Комісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяє «Газпрому» значно збільшити використання потужностей газопроводу OPAL і збільшити обсяги прокачування газу «Північним потоком», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також зазначається, що згідно зі Статутом Європейського суду справедливості, юридична особа може приєднатися до справи, якщо зможе довести зацікавленість у результатах розгляду.

«Нафтогаз» направив запит на приєднання, посилаючись на попередню практику суду, а також вказавши потенційні негативні наслідки рішення Єврокомісії для компанії, якими є зменшення обсягів транзиту газу з території України, загроза безпеки поставок газу в Україну через припинення газових потоків з Польщі», - повідомили в прес-службі, додавши, що також це рішення Єврокомісії веде до погіршення конкурентної позиції «Нафтогазу».

За інформацією прес-служби, долучення «Нафтогазу» до позову PGNiG дасть змогу українській компанії надати додаткові аргументи по цій справі й отримати офіційний доступ до матеріалів справи.

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Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», рішення Єврокомісії про надання «Газпрому» додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (при вже наявних 50%), що дозволяє об'єднати потужності «Північного потоку» з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш як 290-320 млн дол. на рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.

Дане рішення було оскаржене в суді Європейського Союзу польською нафтогазовою компанією PGNiG. За даними PGNiG, 27 грудня 2016 року суд ЄС призупинив рішення про доступ «Газпрому» до OPAL.

28 лютого 2017 року комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що держхолдинг планує приєднатися до позову PGNiG.