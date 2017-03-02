"Газпром" повідомив про зростання цін на газ в Росії

Російський газовий монополіст "Газпром" прогнозує зростання регульованих цін на свій газ в РФ в найближчі роки на 3-3,5%, повідомив заступник голови правління компанії Андрій Круглов.

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"Ми прогнозуємо, що процес регульованих цін на газ залишиться на середньостроковий період. Порядок підвищення ми очікуємо в наступні роки, але, я думаю, що він буде нижчим, ніж рівень інфляції. Очікувана величина становить близько 3-3,5%", — сказав Круглов, передає РИА Новости.

За його словами, при цьому питання надання "Газпрому" знижки великим споживачам ще розглядається владою РФ. "Ми вийшли з пропозицією про те, щоб "Газпром" мав право від регульованої ціни на газ надавати знижку своїм споживачам в розмірі від 10%, це питання розглядається, і ми розраховуємо, що будемо почуті", — зазначив заступник голови правління.

Нагадаємо, раніше «Газпром» спрогнозував ціну на газ для Європи в 2017 р. на рівні $180-190 за 1000 куб. м в залежно від динаміки цін на спотових ринках. Минулого року середня ціна поставок газу до Європи була $167 за 1000 куб. м.