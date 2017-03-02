Рекордно високі запаси в США тягнуть ціни на нафту вниз

Ціни на нафту знизилися вранці в четвер на фоні рекордно високого рівня запасів сировини в США.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,37 відсотка до $56,15 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $53,58, на 0,46 відсотка нижче попереднього закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США зросли за тиждень, що завершився 24 лютого, на 1,50 мільйона барелів до 520,2 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

Хоча зростання виявилося нижчим за прогнози аналітиків, рівень запасів нафти в США залишається рекордно високим.

На стороні нафти – скорочення видобутку членами нафтокартелю ОПЕК. ОПЕК в лютому виконала умови глобального нафтового пакту приблизно на 94 відсотки, показали розрахунки.