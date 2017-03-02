Держкомпанія, яка займається експортом електроенергії, за рік скоротила прибуток у 14 разів

Державна компанія «Укрінтеренерго», яка займається експортними поставками електроенергії, у 2016 році скоротила чистий прибуток у порівнянні з 2015 роком в 14 разів – до 10,9 млн грн з 153,4 млн грн, говориться в повідомленні компанії.

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Згідно з повідомленням, виручка «Укрінтеренерго» в 2016 році скоротилася порівняно з 2015 роком до 0,8 млрд грн з 8,6 млрд грн.

Валовий прибуток компанії в 2016 році скоротився до 112 млн грн з 563,6 млн грн роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році «Укрінтеренерго» збільшила чистий прибуток у 7,3 раза – до 153,4 млн грн.

Створена у 1993 році компанія «Укрінтеренерго» (Київ) є державним оператором експорту електроенергії з України. Компанія в різний час здійснювала постачання електроенергії у всі країни, які межують з Україною. Також компанія займалася імпортом електроенергії з Росії та вугілля – з Південно-Африканської Республіки.