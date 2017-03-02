Прокуратура почала провадження щодо міністра енергетики Насалика (документ)

Прокуратура міста Києва розпочала провадження щодо міністра енергетики України Ігоря Насалика за фактом можливого кримінального правопорушення (за ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України - перешкоджання діяльності народного депутата).

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Про це йдеться в офіційному повідомленні прокуратури, яке на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікувала народний депутат Вікторія Войціцька.

«Прокуратура Києва повідомила мені про відкриття кримінального провадження щодо міністра енергетики за фактом можливого кримінального порушення по 1 ч. ст. 351 КК (перешкоджання діяльності народного депутата)», - написала Войціцька.

Вона зазначила, що в грудні 2016 року разом з депутатом Мустафою Найємом подала заяву у зв'язку з ненаданням, неповним і невчасним наданням відповідей на депутатські звернення, які стосувалися документації за результатами Юзівського конкурсу.

При цьому, прокуратура повідомила Войціцькій про відсутність підстав для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань України. Після чого вона оскаржила дії прокуратури в суді, який зобов'язав відкрити провадження.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня 2016 року нідерландська компанія Yuzgas B. V.виграла конкурс на реалізацію проекту з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі на сході України (площа розташована в Харківській і Донецькій областях), де раніше планувала займатися видобутком нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell. Результати тендеру викликали широке обговорення в суспільстві, незважаючи на те, що Yuzgas B. V. планувала вкласти близько 200 млн дол. протягом 5 років в геологічну розвідку сланцевого газу на Юзівській площі і залучити до цього процесу міжнародну нафтосервісну компанію Schlumberger.

Найбільші суперечки викликав пункт, який дозволяв віддати Yuzgas B. V. частку в проекті в розмірі 90%, в той час як державна частка скоротилася б у цьому випадку зі 100% до 10%. Кінцевим терміном прийняття рішення щодо допуску Yuzgas B. V. до проекту було призначено 2 листопада.

Однак Кабінет міністрів України на своєму засіданні не підтримав інвестиційну програму розвитку Юзівської площі і відмовив Yuzgaz B. V. в участі в угоді про розподіл продукції в межах проекту з видобутку сланцевого газу на цій ділянці.