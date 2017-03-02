Розвиток гідроенергетики диверсифікує українську енергосистему

Це дозволить істотно заощадити на вугіллі і газі, оскільки знижується потреба в пусках енергоблоків ТЕС для добового регулювання в енергосистемі, йдеться в статті «Деловая столица».

Згідно з даними з Програми розвитку гідроенергетики до 2026 року, робота трьох гідроагрегатів діючої Дністровської ГАЕС дозволяє економити в рік 113 млн. Кубометрів газу і 1 млн. Тонн вугілля антрацитної групи. А робота 4 гідроагрегатів споруджуваної Канівської ГАЕС дасть додаткову річну економію в розмірі 125 млн. Кубометрів газу і 0,6 млн. Тонн вугілля. Загальний економічний ефект обчислюється мільярдами гривень.

Це підтверджує і світовий досвід. За даними Міжнародного енергетичного агентства, в 2013 році накопичувальні потужності в світі становили 141 ГВт. 99% з них становили саме ГАЕС. В Європі сукупна потужність ГАЕС у 2012 році склала 45 ГВт. Очікується, що до 2050 року потреби в накопичувальних потужностях в Європі виростуть до 125 ГВт.

Таким чином, розвиток гідроенергетики є необхідною умовою для розвитку альтернативної енергетики і реальним засобом диверсифікації української енергосистеми.

Для довідки. Згідно з Програмою розвитку гідроенергетики до 2026 року, затвердженої в липні 2016 року, планується модернізувати існуючі потужності і побудувати нові - другу і третю черги Дністровської ГАЕС, Ташлицьку і Канівську ГАЕС, Каховську ГЕС і Верхньодністровських каскад ГЕС. У разі реалізації цього плану встановлена ​​потужність ГЕС та ГАЕС країни виросте в 1,6 рази в порівнянні з початком 2016 року - до 9,5 ГВт. А частка гідроенергетики в загальній структурі виробництва електроенергії в країні зросте до 15,5%.