"Енергоатом" планує в 2019 році почати експорт електроенергії до Польщі та Угорщини

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує в 2019 році почати експортувати електроенергію, вироблену на другому блоці Хмельницької АЕС, в енергосистему країн ЄС, зокрема Польщі та Угорщини.

Про це в ході конференції "Український енергетичний форум" повідомив президент "Енергоатому" Юрій Недашковський.

"Я вважаю, що ми зможемо реалізувати цей проект у стислі терміни – 18 місяців від початку активної фази будівництва, яка почнеться досить скоро, оскільки вже готова вся технічна документація... Ми в 2019 році зможемо надійно експортувати електроенергію в ЄС", – сказав Недашковський.

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Також він повідомив, що планується експортувати електроенергію, яка генеруватиметься на другому енергоблоці ХАЕС.

"Це дасть можливість істотно наростити експортний потенціал – з 550 МВт (Бурштинська ТЕС) до 1550 МВт з можливістю розширення до 2550 МВт. Це буде наріжним каменем для синхронної роботи всієї нашої енергосистеми з європейськими операторами", – додав глава "Енергоатому".

Також Недашковський зазначив, що, почавши експорт в ЄС, "Енергоатом" зможе використовувати експортний механізм в якості застави для отримання кредиту від європейських банків для завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків ХАЕС.

За словами голови "Енергоатому", експорт електроенергії буде здійснюватися по лінії електропередачі "Хмельницька АЕС – Жешув" в Польщі і по лінії "Підстанція "Західноукраїнська" – Альбертірша" 750 кВ у напрямку Угорщини. Для безпечної роботи ХАЕС компанія випереджаючими темпами побудує нові трансформатори на майданчику третього енергоблоку ХАЕС.

Також президент компанії назвав вартість реалізації проекту з експорту електроенергії – це 55 мільйонів євро.

"Загальна сума інвестиційної програми – це 55 мільйонів євро, більша частина цих грошей – це кошти "Енергоатому". Основна частина піде на модернізацію розподільного пристрою 750 кВт Хмельницької АЕС і введення в експлуатацію випереджаючими термінами трансформаторів на цій станції. Це не нові гроші, вони були раніше передбачені в проектах по синхронізації з енергосистемою ЄС і в проекті щодо завершення будівництва третього енергоблоку Хмельницької станції", – повідомив Недашковський.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році збільшила експорт електроенергії в порівнянні з 2015 роком на 10,9% – до 4,014 мільярда кВт-ч.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.