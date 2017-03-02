В "Укренерго" назвали вартість синхронізації української енергосистеми з системою ЄС

Про це під час щорічної конференції "Український енергетичний форум" повідомив в. о. голови державної компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Ми маємо зробити значні інвестиції. Більшість інвестицій знаходиться не на стороні "Укренерго", а на стороні генеруючих компаній... Абсолютна мінімальна сума для синхронізації нашої енергосистеми – це близько 600 мільйонів гривень, бажаний обсяг - це близько 1,8 мільярда гривень", - зазначив він.

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Також, за його оцінками, для реалізації всіх заходів для повної синхронізації з країнами ЄС знадобиться близько 5 років.

"Ми повинні провести синхронізацію за 5 років... Якщо говорити технічно, той обсяг заходів, які передбачає Каталог (Каталог заходів із синхронізації, який розробляється спільно з Енергетичним співтовариством – УНІАН) досяжний за 2,5-3 роки", - додав Ковальчук.

Також він зазначив, що якщо Україна створить асинхронне об'єднання з енергосистемою ЄС, тобто побудує на кордоні вставки постійного струму, і при цьому не закриє енергосполучення з Росією, це призведе до того, що може запуститися транзит з території РФ в ЄС.

"Для того щоб виконати асинхронне з'єднання, то потрібно однозначно прийняти рішення про від'єднання від енергосистеми Росії. Якщо ми одночасно залишимо потужності вставок постійного струму і з'єднання з Росією, тоді є ризики, що це відкриє транзитний потенціал. Тому зараз йде розмова про виконання заходів щодо повного синхронного з'єднання з системою ЄС", - зазначив глава "Укренерго".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня "Укренерго" спільно з міністерствами енергетики Румунії та Молдови закінчило дослідження можливих проектів для подальшої інтеграції української енергосистеми з системами країн ЄС.

За даними компанії, розширення синхронної зони енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E за рахунок приєднання енергосистеми України є складовою забезпечення інтеграції ринків електроенергії України у внутрішній енергетичний ринок Європейського Союзу, який вже включає 41 системного оператора та 34 країни-учасниці.

Раніше також повідомлялося, що робота над Каталогом заходів має завершитися до кінця 2016 року.