Програму з підвищення безпеки експлуатації АЕС планується виконати до 2020 року - "Енергоатом"

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" має намір до 2020 року завершити всі заходи, які передбачено в рамках Комплексної програми з підвищення безпеки енергоблоків атомних станцій України, а також виконати постфукусимские заходи підвищення безпеки. Про це під час щорічної конференції "Український енергетичний форум" повідомив президент компанії Юрій Недашковський.

"До 2020 року ми маємо намір повністю виконати всю програму, включно з постфукусімськими заходами", - сказав він.

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Також він додав, що ця програма фінансується "Енергоатомом" спільно з ЄБРР та агентством з ядерної енергії країн ЄС - "Євроатомом".

"Ми зараз реалізуємо Комплексну програму з підвищення безпеки. Ця програма фінансується спільно з європейськими міжнародними фінансовими організаціями, такими як ЄБРР та "Євроатом", на суму 600 мільйонів євро – це третина, дві третини ми фінансуємо самостійно", - додав голова компанії.

Як повідомляв УНІАН, Комплексну програму з підвищення безпеки було затверджено постановою Кабміну в 2011 році. У 2012 році цей документ було доповнено заходами, які були розроблено після переоцінки причин та наслідків аварії на АЕС "Фукусіма-Даічі" в Японії.

У 2015 році "Енергоатом" направив на заходи з підвищення безпеки АЕС 2,1 мільярда гривень. За станом на кінець 2016 року, компанією було виконано 666 заходів з 1278 визначених згідно з цією програмою. При цьому ще 200 заходів компанія планує завершити в 2017 році.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.