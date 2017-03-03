Мексика повідомила про зростання перспективних запасів нафти майже на 4 мільярди барелів

Міністр енергетики Мексики Педро Хоакін Колдуелл оголосив про зростання перспективних запасів країни майже на 4 мільярди барелів нафтового еквівалента.

Читайте такожОбсяги відкритих родовищ нафти впали до мінімуму за 70 років

"П'ятирічний план дозволяє перейти з 38,844 мільярда барелів на 42,681 мільярда барелів нафтового еквівалента перспективних запасів", - написав Колдуелл у своєму мікроблозі в Twitter, говорячи про п'ятирічний план роботи нафтової галузі країни, повідомляє Прайм.

За його словами, зміни, внесені до затвердженого в 2015 році плану, дозволили збільшити на 2% площі нафтових полів, які будуть виставлені на тендери, а обсяг перспективних резервів країни – на 10%. Всього в план увійшли 509 блоків для розробки і видобутку та 82 нафтових поля для видобутку вуглеводневої сировини.

Зараз Мексика виробляє близько 2 мільйонів барелів на день, хоча десять років тому видобуток компанії Pemex досяг рекордних 3,38 мільйона барелів. Більше за Мексику видобувають Венесуела (2,3 мільйона барелів на день), Бразилія (2,6 мільйона), Кувейт (3 мільйони), ОАЕ (3,2 мільйона) і Канада (3,6 мільйона).