Ціни на нафту дещо зросли завдяки ослабленню долара

Ціни на нафту дещо зросли вранці в п'ятницю завдяки ослабленню долара, але подальше зростання стримали дані про те, що середньодобовий видобуток нафти в РФ в лютому не змінився до січня.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,18 відсотка до $55,18 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $52,71, на 0,19 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Підтримку нафтовим котируванням надало ослаблення долара, який на торгах п'ятницю відійшов від максимуму семи тижнів, але низька прихильність Росії до глобального нафтового пакту стримала ралі.

Члени Організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) і держави, що не входять в картель, включаючи Росію, раніше домовилися про скорочення видобутку приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу в першому півріччі 2017 року.

Москва – у рамках угоди з ОПЕК – зобов'язалася знизити виробництво на 300.000 барелів на добу.

Видобуток нафти в РФ в лютому 2017 року в подобовому вираженні залишився на січневому рівні в 11,11 мільйона барелів на добу, випливає з статистики ЦДУ ПЕК Міненерго.

Обсяг скорочення видобутку РФ з рівня жовтня, як і раніше становить 100.000 барелів на добу, значить, поки Москва виконала зобов'язання в рамках пакту ОПЕК+ на третину.

Самі члени нефтекартеля в лютому виконали умови глобального нафтового пакту приблизно на 94 відсотки, показали розрахунки

Зростання запасів нафти в США, які, за даними EIA, минулого тижня збільшилися до рекордно високого значення у 520,2 мільйона барелів, також зіграло проти нафти.

Короткострокова технічна підтримка може підштовхнути ф'ючерси на Brent до $60 за барель, тобто "встановити адекватний рівень цін, що дозволяє ОПЕК зменшити, але не виключити повністю втручання на ринок", вважають аналітики BMI Research.

Наступна зустріч ОПЕК відбудеться 25 травня, і за очікуваннями учасників ринку, на ній представники країн-учасниць картелю можуть обговорити можливість продовження пакту.