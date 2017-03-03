Укртрансгаз закликає Гройсмана захистити ГТС

Як повідомляє прес-служба компанії, таке рішення було одноголосно прийнято делегатами конференції працівників ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», які представляють інтереси двадцятитисячного колективу, що задіяний в експлуатації газотранспортної системи України.

Як заявляють у компанії, безпідставне тимчасове відсторонення Президента ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Ігоря Прокопіва; сумнівні реформаторські циркуляри; блокування важливих для виробництва закупівель та багатомісячні перевірки приватними аудиторськими структурами, - все це загрози стабільності в колективі та надійності транспортування газу споживачам України та Європи.

«Ми обурені прес-релізами Нафтогазу та гучними заявами Голови правління Андрія Коболєва щодо корупції в Укртрансгазі. Сприймаємо це як персональну образу кожного, адже наша робота є найбільшим джерелом доходів для Нафтогазу», - йдеться у відкритому листі-зверненні до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

В Укртрансгазі переконані що перевірка фінансово-господарської діяльності, яка розпочата нещодавно Державною аудиторською службою України, буде неупередженою, об’єктивною та спростує усі безпідставні звинувачення, озвучені правлінням НАК «Нафтогаз України».

Делегати конференції просять Володимира Гройсмана на час проведення державного аудиту накласти мораторій на усі кадрові рішення щодо співробітників оператора вітчизняної газотранспортної системи.

Трудовий колектив також вважає, що між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та Наглядовою радою НАК «Нафтогаз України» створено штучні перепони для донесення об’єктивної інформації про стан справ на підприємстві.

Тому слід публічно розглянути результати перевірки Державною аудиторською службою на засіданні Кабінету Міністрів України, в присутності членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та представників трудового колективу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».