Прогноз від Міненерговугілля: запаси дефіцитного антрациту цього місяця скоротяться на 44%

Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує, що в березні 2017 року запаси дефіцитного антрациту, який через блокаду зони АТО продовжує надходити тільки на Луганську ТЕС (м. Щастя, Луганська обл.) приватного енергохолдингу ДТЕК, скоротяться на 43,9% - до 513,1 тис. тонн.

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Про це йдеться в документі «Прогнозна структура палива ТЕС на березень 2017 року», який опубліковано на сайті Міненерговугілля.

Згідно з розрахунками міністерства, в цілому запаси антрациту на березень становлять 916,2 тис. тонн (816,2 тис. тонн запасів станом на 1 березня плюс 100 тис. тонн вугілля, яке поставить ДТЕК для роботи Луганської ТЕС), за цей самий період прогноз щодо споживання антрациту на ТЕС України становить 403,1 тис. тонн дефіцитного вугілля.

При цьому, запаси ДТЕК (з урахуванням поставок для Луганської станції), за прогнозами Міненерговугілля, скоротяться в березні на 42,7% (288,5 тис. тонн) – до 386 тис. тонн.

Також, за інформацією Міненерговугілля, імпортні поставки антрациту в березні не плануються.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО почали блокаду залізничного сполучення з зоною АТО. За даними міністерства, станом на 10 лютого були припинені всі поставки антрациту на підконтрольну Україні територію, крім поставок на Луганську ТЕС, яка входить до складу ДТЕК.

Про вивчення планів імпорту антрациту вже заявили в генеруючій компанії «Донбасенерго», яка експлуатує Слов'янську і Старобешівську ТЕС (обидві працюють на антрациті), також перспективи імпорту дефіцитного палива вивчаються в Кабінеті міністрів Україні.

2 березня 2017 року керівник департаменту «ДТЕК Енерго» з комерційної оптимізації та аналізу Дмитро Маляр повідомив, що компанія вивчає можливість імпорту і зможе укласти контракти на закупівлю антрациту на світовому ринку (наприклад, в Австралії, ПАР або Азії) тільки після ухвалення в Міненерговугілля Прогнозного балансу електроенергії до кінця 2017 року. Він також відзначив, що ухвалення оновленого балансу очікується цього або на початку наступного тижня.

За словами Маляра, уклавши контракт і отримавши ціну імпортного антрациту, компанія звернеться до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, з тим, аби нову ціну на вугілля було включено в тариф.