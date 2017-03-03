"Укртатнафта" виставила на аукціон "Української енергетичної біржі" перші партії нафтопродуктів

Компанія-оператор Кременчуцького нафтопереробного заводу "Укртатнафта" (м. Кременчук, Полтавської обл.) виставила на електронні аукціони на майданчику "Української енергетичної біржі" перші партії нафтопродуктів. Цього вдалося досягти завдяки нарощуванню переробки нафти і диверсифікації її поставок на завод. Про це кореспонденту УНІАН повідомили заступник голови Біржового комітету "Української енергетичної біржі" Олексій Ластовець і перший заступник голови правління "Укртатнафти" Олексій Плакасов.

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"Найбільший національний виробник палива - Кременчуцький НПЗ почав реалізацію нафтопродуктів на нашій біржі. Тепер ми можемо сміливо говорити про те, що у нас на біржі продається 100% нафтопродуктів вітчизняного виробництва, що дозволить сформувати єдиний ціновий індикатор для українського палива і зробить ринок максимально прозорою і конкурентною", - зазначив Ластовець.

Також він додав, що "Укртатнафта" проводить як спотові торги (з передачею права власності в момент угоди – УНІАН), так і торги з прив'язкою до котирувань світових цінових агентств Рlatt's і Agrus, що дозволяє укладати угоди за ринковими цінами у кореляції до трендам на міжнародних ринках.

"Ми вибрали оптимальний інструмент збуту - аукціони УЕБ, які зарекомендували себе у реалізації нафтопродуктів українського і зарубіжного виробництва. Це будуть спотові і термові контракти (довгострокові угоди – УНІАН)", - сказав Плакасов.

Також він додав, що "Укртатнафта" має намір щомісяця продавати 20-30 тисяч тонн бензинів і дизельного палива на українському ринку в 2017 році.

"Частина обсягів буде реалізовано на майданчику "Української енергетичної біржі", - зазначив Плакасов.

За його словами, випуск додаткових обсягів (на 30-40%) палива на Кременчуцькому НПЗ став можливий завдяки диверсифікації поставок сировини, зокрема імпорту нафти по морю.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року "Укртатнафта" повністю перейшла на випуск дизельного палива екологічного класу Євро-5, а наприкінці вересня 2016 року головний технолог Кременчуцького НПЗ Юрій Голич повідомив, що компанія після закупівлі та запуску в роботу нового обладнання планує в листопаді 2017 року розпочати випуск бензинів класу Євро-5.

На початку листопада минулого року компанія-оператор нафтотранспортної інфраструктури "Укртранснафта" підписала протокол з "Укртатнафтою" про наміри транспортувати близько 1,3 мільйона тонн азербайджанської нафти сорту Azeri Light на рік з нафтотерміналу в порту "Південний" до Кременчуцького НПЗ.

В середині лютого компанія почала випуск бензинів, які відповідають екологічному класу Євро-5, чого вдалося досягти завдяки технічній модернізації НПЗ і переробки низькосірчаної нафти Azeri Light.

Довідка УНІАН. "Укртатнафта" створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Сьогоднішня потужність переробки нафтової сировини на підприємстві становить близько 10,5 мільйона тонн в рік. На Кременчуцькому НПЗ виробляються світлі нафтопродукти (бензини марок А-92 і А-95, дизельне паливо реактивне паливо), на темні нафтопродукти – мазут і бітум, а також скраплений газ.