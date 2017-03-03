Порошенко розраховує, що Україна виграє справу проти "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі

Президент України Петро Порошенко розраховує, що Україна виграє газова суперечка з російським "Газпромом", розгляд якого ведеться в Арбітражному суді Стокгольма. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці в Twitter.

"Україна 8 років переплачувала за газ. А зараз ми пішли в суд. І повинні виграти", - цитує Порошенка його прес-секретар.

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Як повідомив УНІАН, Україна в особі національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" судиться з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу в ЄС по території України та купівлі-продажу Україною російського газу. Обсяг взаємних претензій становить десятки мільярдів доларів.

Рішення по обох контрактах, як очікується, буде прийнято у першій половині поточного року.