В Україні необхідно створити енергетичну біржу - Гройсман
В Україні необхідно створити енергетичну біржу, на якій імпортоване і українське вугілля буде продаватися у прозорих ринкових умовах.
Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі телеканалу "Інтер", передає ТСН.
"Нам потрібно побудувати абсолютно прозорий ринок вугілля. І наше завдання - побудувати енергетичну біржу, на якій і імпортоване вугілля, і наше вугілля буде продаватися у ринкових умовах. Це для нас є принципово важливим", - наголосив прем'єр-міністр.
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Від 2016 року завдяки відповідним рішенням уряду "Укргазвидобування" працює на енергетичній біржі, зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує, що в березні 2017 року запаси дефіцитного антрациту, який через блокаду зони АТО продовжує надходити тільки на Луганську ТЕС (м. Щастя, Луганська обл.) приватного енергохолдингу ДТЕК, скоротяться на 43,9% - до 513,1 тис. тонн.