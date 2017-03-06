Нафта дешевшає на даних про зростання кількості бурових установок у США

Світові ціни на нафту знижуються в понеділок, - інвестори відіграють опубліковані в п'ятницю дані американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення кількості бурових установок у США, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:30 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,36% - до 55,70 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,43% - до 53,10 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що, згідно з даними Baker Hughes, за підсумками що завершився 3 березня робочого тижня число бурових установок у США зросла на 2 штуки, або на 0,27%, до 756 одиниць. У річному виразі кількість бурових установок у США зросла на 267 штук, або на 54,6%. Кількість нафтових бурових за тиждень зросла на сім штук, або на 1,16% - до 609 одиниць, газовидобувних – знизилося на п'ять, або на 3,31%, до 146 штук.

"На ринки також продовжує впливати опублікована в четвер статистика по видобутку нафти в Росії. Середньодобовий видобуток нафти в РФ зросла в лютому 2017 року в річному вираженні на 1,9% - до 11,109 мільйона барелів на добу. Порівняно з жовтнем 2016 року, який був узятий в якості відправної точки відліку в угоді країн поза ОПЕК і організації за скорочення видобутку, видобуток знизився на 138 тисяч барелів", - підкреслює видання.

"Очікування ринку, що Росія скоротить видобуток нафти, ще не реалізувалися. Може бути... це станеться, коли вони (Росія - ред.) оцінять, наскільки серйозно члени ОПЕК дотримуються запланованих скорочень видобутку", - цитує газета The Wall Street Journal директора Commtrendz Risk Management Гнанасекара Тиагараяна (Gnanasekar Thiagarajan).

РФ в рамках віденських домовленостей зобов'язалася протягом першого півріччя 2017 року поетапно скоротити видобуток нафти на 300 тисяч барелів на добу - до 10,947 мільйона барелів з жовтневих 11,247 мільйона барелів.