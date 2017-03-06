На нафтогазоносний шельф окупованого Криму зазіхнула сумнівна фірма - ЗМІ

Основним власником компанії, за офіційними даними, є підприємець Антон Дорноступ, який близький до сім'ї екс-глави Роснадр Валерія Пака, хоча деякі джерела пов'язують "Нові проекти" з українським бізнесменом Сергієм Курченком, передає КоммерсантЪ.

ТОВ "Нові проекти" у кінці минулого року повідомило Роснадрам, що в 2017 році має намір скласти план пошуково-розвідувальних робіт на ділянці Глибока, лист відомству направив директор компанії Антон Дорноступ, розповіли джерела видання. Як зазначено на pravo.gov.ru, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв ще в червні 2016 розпорядився видати ТОВ ліцензію на цю ділянку на 30 років.

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За даними "Ъ", протягом восьми років компанія повинна пробурити пошукову свердловину. Прес-секретар прем'єра Наталія Тімакова перенаправила журналістів до Мінприроди, де від коментарів відмовилися.

Відомо, що "Нові проекти" володіли ліцензією на ділянку Глибока з 2012 року, але тоді це була українська юрособа. Два співрозмовники видання в уряді стверджують, що бенефіціаром "Нових проектів" є український бізнесмен Сергій Курченко, який проживає в Москві після втечі з України. Але співрозмовник "Ъ", близький до "Нових проектів", це заперечує. Але з Курченком, Дорноступом і Кочаговим зв'язатися не вдалося.

Раніше УНІАН повідомляв, що російське "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", яке після анексії Криму навесні 2014 року незаконно заволоділо активами української компанії "Чорноморнафтогаз", щорічно на шельфі Чорного моря видобуває 2 млрд куб. м природного газу і постачає ним півострів.