Запорізька АЕС планово відключила від енергомережі енергоблок №2

Запорізька атомна електростанція 5 березня в 2:05 відключило від енергомережі енергоблок №2 згідно з графіком за балансовим обмеження.

Як повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, триває переведення реакторної установки в стан "гаряча зупинка".

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Згідно з повідомленням, станом на 5 березня на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблоку. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів становить 3 420 МВт.

Також у відомстві зазначили, що радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) становить 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт.

На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985, третій – в 1986 році, четвертий – у 1987, п'ятий – у 1989, шостий – у 1995 році.

Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і понад 22% від загального виробництва електроенергії в країні.