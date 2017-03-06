В українських сховищах залишилося 8,2 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 25 лютого по 4 березня скоротилися на 1,8%, або на 154 мільйонів кубометрів, - до 8,232 мільярда кубометрів з 8,386 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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За даними компанії, 4 березня зі сховищ відібрано 16,51 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мають становити не менше 17 мільярдів кубометрів. При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярда кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів.