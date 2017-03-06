Ліквідація старих газових схем має відбутися максимально швидко - Гройсман

Старі схеми закупівлі і продажу газу різним категоріям споживачів в Україні, які представляли основу для корупції і збагачення "цілих кланів", мають бути зруйновані, і зробити це потрібно якомога швидше, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю одному з телепроектів "Теперішній час".

Відповідаючи на питання, як буде вибудувана тарифна політика уряду і політика у сфері енергетичної незалежності України, Гройсман сказав, що система тарифоутворення та енергозабезпечення тривалий час була повністю розбалансованою.

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"Я завжди говорив, що в 2005-2008 роках Україна мала величезні можливості, але бажання (деяких політиків - УНІАН) додати в свій рейтинг 1-2% переборола бажання розвивати економіку. А в 2009 році нас і зовсім загнали в енергетичний полон. За газовим контрактом (2009 року - УНІАН) Росія подала на нас в суд на 38 мільярдів доларів", - зазначив Гройсман.

За словами прем'єра, зараз, коли уряд встановив граничну ціну на газ, багато існували раніше схеми були зруйновані. "От кажуть, що уряд підняв тарифи. Ні. Ми встановили граничну ціну на газ, що встановлюється на біржі, на ринку. Тільки це визначає. А далі закуповують газ підприємства теплокомуненерго, які належать міським муніципалітетам", - сказав Гройсман, нагадавши, що ресурси для закупівлі палива на місцях є, оскільки тільки в 2016 році місцевих бюджетів зросли на 50 мільярдів гривень.

"А нам потрібно рубати схеми, і робити це дуже швидко", - підкреслив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана встановило єдину граничну ціну на газ для всіх категорій споживачів і, одночасно, продовжила програму субсидування найбільш вразливих верств населення, а також програми відновлення та розвитку власного видобутку газу, які дозволять вже поточного року збільшили власний видобуток мінімум на 0,5 мільярда кубометрів.