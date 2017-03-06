Кабмін затвердив фінплан "Центренерго" на 2017 рік

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державної великої енергогенеруючої компанії "Центренерго" на 2017 рік, який передбачає чистий прибуток компанії за звітний період у розмірі 101,987 мільйона гривень. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №128-р від 1 березня 2017 року, опублікованому на сайті уряду.

"Уряд затвердив фінансовий план публічного акціонерного товариства "Центренерго" на 2017 рік... Фінансовим планом на 2017 рік передбачається отримання чистого прибутку в розмірі 101 987 тисяч гривень", - наголошується в документі.

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Також повідомляється, що реалізація цього плану забезпечить відрахування від компанії на користь держави в обсязі 2,828 мільярда гривень, у тому числі 384,2 мільйона гривень податку на прибуток.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Центренерго" за підсумками першого півріччя 2016 року отримала 686,4 мільйона гривень чистого прибутку. За підсумками січня-вересня минулого року держкомпанія отримала 1,022 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила зі збитком 81,8 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. "Центренерго" – електрогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільської (Київська область), Зміївська (Харківська область) та Вуглегірської (Донецька область) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 – пиловугільні, а 5 – призначені для газомазутного палива. Частка держави у власності компанії становить 78,3%.