Кабмін затвердив фінплан "Центренерго" на 2017 рік

15:48, 06 березня 2017
Енергетика
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Реалізація цього плану забезпечить відрахування на користь держави в обсязі 2,828 мільярда гривень, у тому числі 384,2 мільйона гривень податку на прибуток.

REUTERS

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план державної великої енергогенеруючої компанії "Центренерго" на 2017 рік, який передбачає чистий прибуток компанії за звітний період у розмірі 101,987 мільйона гривень. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №128-р від 1 березня 2017 року, опублікованому на сайті уряду.

"Уряд затвердив фінансовий план публічного акціонерного товариства "Центренерго" на 2017 рік... Фінансовим планом на 2017 рік передбачається отримання чистого прибутку в розмірі 101 987 тисяч гривень", - наголошується в документі.

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Також повідомляється, що реалізація цього плану забезпечить відрахування від компанії на користь держави в обсязі 2,828 мільярда гривень, у тому числі 384,2 мільйона гривень податку на прибуток.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Центренерго" за підсумками першого півріччя 2016 року отримала 686,4 мільйона гривень чистого прибутку. За підсумками січня-вересня минулого року держкомпанія отримала 1,022 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила зі збитком 81,8 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. "Центренерго" – електрогенеруюча компанія, встановлена потужність електростанцій якої становить 7,6 ГВт. Генерація компанії представлена Трипільської (Київська область), Зміївська (Харківська область) та Вуглегірської (Донецька область) ТЕС. На електростанціях працює 23 енергоблоки, з яких 18 – пиловугільні, а 5 – призначені для газомазутного палива. Частка держави у власності компанії становить 78,3%.

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Теги: #фінплан#Центренерго