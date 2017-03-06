"Укрнафта" просить Кабмін зняти обмеження на експорт видобутої нафти

У компанії пропонують прибрати обмеження на експорт нафти і дозволити продавати нафту закордонним переробним або нафтотрейдинговим компаніям. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Укрнафта» звернулася з листом до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням посприяти у питанні поліпшення механізмів проведення аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату, а саме - зняти діючі обмеження на експорт нафти або її реалізацію компаніям-нафтотрейдерам, що дозволить оптимізувати оборотний капітал компанії і усунути ризики несвоєчасних розрахунків компанії перед працівниками, бюджетом та постачальниками товарів або послуг», - відзначили в прес-службі.

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За даними компанії, починаючи з березня 2017 року, фактично єдиний покупець її нафти – компанія-оператор Кременчуцького НПЗ «Укртатнафта» - перейшла на виробництво нафтопродуктів екологічного класу Євро-5.

«У зв'язку з цим, подальша переробка нафти, що видобувається «Укрнафтою», в умовах нинішнього порядку формування ціни на аукціонах, стане для «Укртатнафти» економічно непривабливою», - пояснили в прес-службі, додавши, що чинний «Порядок організації та проведення біржових аукціонів» не дозволяє «Укрнафті» розширити число покупців нафти, зокрема, за рахунок зарубіжних компаній або міжнародних нафтотрейдерів.

«Це створює загрозу зупинки видобутку нафти через неможливість збуту сировини і несе ризики втрати податкових надходжень, невиплати заробітної плати для 25 тис. співробітників компанії, а також створює можливість зростання екологічних ризиків», - повідомили в компанії.

Як відзначили в прес-службі, в обстановці, що склалася, компанія має намір реалізовувати видобуту нафту не тільки в місцях розташування родовищ, а також – на вибір покупця – в локаціях, які дозволять здійснювати їх митне оформлення.

«З метою диверсифікації ринків збуту сировини доцільно усунути необґрунтовані обмеження конкуренції серед покупців нафти, дозволивши брати участь нерезидентам», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрнафта» за підсумками 2016 року стабілізувала видобуток сирої нафти і газового конденсату на рівні 4,2 тис. тонн на добу.

В кінці січня 2017 року в «Укрнафті» повідомили, що компанія планує у 2017 році інвестувати у видобуток нафти 2,6 млрд грн, тоді як у минулому році, за обмежених фінансових можливостей, інвестиції склали всього лише 510 млн грн.

На початку лютого 2017 року компанія почала підготовчі роботи з відновлення видобутку нафти на Битків-Бабченському (Івано-Франківська обл.) і Леляківському (Чернігівська обл.) родовищах після того, як Державна служба геології та надр продовжила ліцензії на видобуток сировини на цих ділянках.

24 лютого на сайті «Української міжбанківської валютної біржі» було опубліковано повідомлення про те, що черговий аукціон з продажу нафти, конденсату «Укрнафти» не відбувся.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни. Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.