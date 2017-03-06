Мінекономрозвитку пропонує з жовтня переглянути ціну на газ для населення

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило проект постанови уряду, яким пропонується на рік - з 1 квітня 2017 року до 1 квітня 2018 року продовжити спеціальні зобов'язання Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» щодо постачання природного газу для потреб населення й теплокомуненерго.

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Проект постанови Кабінету міністрів, яким пропонується затвердити Положення про накладення спецзобов'язань на суб'єктів ринку природного газу, опубліковано на сайті Мінекономрозвитку.

Цим Положенням на НАК «Нафтогаз України» накладаються зобов'язання купувати природний газ для формування ресурсу газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії, а також продавати газ для цих категорій споживачів.

Також на держхолдинг накладається зобов'язання до 1 квітня 2017 року купувати газ у дочірніх компаній «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз» за ціною 4849 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ).

«Ця постанова набуває чинності з 1 квітня 2017 року й діє до 1 квітня 2018 року», - сказано в розробленому Мінекономрозвитку документі.

Згідно з документом, пропонується зобов'язати «Нафтогаз» купувати весь необхідний обсяг газу для потреб населення і теплокомуненерго у своїх дочірніх видобувних компаній, а відсутній обсяг - у інших постачальників або імпортувати.

Мінекономрозвитку також пропонує на період із 1 серпня до 1 жовтня 2017 року визначити ціну реалізації газу для населення на рівні 4942 грн плюс ПДВ та тарифу на транспортування й розподіл, а на період із 1 жовтня 2017 року до 1 квітня 2018 року – встановити нову ціну на основі розрахунків із урахуванням котирувань на європейських газових хабах.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін із 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку в спекуляціях на газовому ринку країни.

За словами голови уряду Володимира Гройсмана, це рішення дозволить усунути всі існуючі раніше схеми заробітку на різниці в ціні палива.

Саме за такою ціною облгази продають газ побутовим споживачам. Термін дії цієї ціни було встановлено до 1 квітня 2017 року. До цього моменту Кабмін повинен визначитися з подальшим ціноутворенням на ринку газу для потреб населення і теплокомуненерго.