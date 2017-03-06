Тариф на електроенергію ТЕС за рік зріс у 2 рази і досяг рекорду

18:16, 06 березня 2017
Енергетика
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Тариф для теплової генерації на початку року становив 1,34 грн/кВт-год, після чого він поступово зростав і досяг 1,83 грн/кВт-ч.

Ілюстрація REUTERS

Середній тариф на електроенергію, яка виробляється на теплоелектростанціях шляхом спалювання вугілля, мазуту або природного газу і відпускається в об'єднану енергосистему, за період з 21 по 28 лютого 2017 року порівняно з 21-29 лютого 2016 року зріс удвічі і досяг рекордного значення – 1,83 грн/кВт-год. 

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Про це повідомляється на сайті оптового покупця і продавця електричної енергії - державного підприємства «Енергоринок».

Також наголошується, що тариф для теплової генерації на початку року (з 1 по 10 січня 2017 року) становив 1,34 грн/кВт-год, після чого він поступово зростав і досяг 1,83 грн/кВт-год.

За даними держкомпанії оператора об'єднаної енергосистеми «Укренерго», станом на 28 лютого теплова генерація виробляла 21,1% електроенергії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, через які дефіцитне вугілля антрацитної групи поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними Міненерговугілля, на сьогодні залишається працювати тільки один перехід для забезпечення паливом Луганської ТЕС, що входить у структуру ДТЕК. 

Блокада стала причиною введення Кабміном надзвичайних заходів у сфері енергетики з 15 лютого 2017 року для зниження рівня завантаження теплової генерації з метою економії антрациту.

Також на тлі блокади гостро постало питання імпорту дефіцитного вугілля. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, відмова від поставок дефіцитного палива із зони АТО і повний перехід на імпортні поставки призведе до зростання ціни на вугілля на 30-40%. У свою чергу, директор експертної організації «Інститут енергетичних досліджень» Дмитро Марунич заявив, такий перехід призведе до зростання тарифу на електроенергію, яка виробляється на теплоелектростанціях, удвічі.

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Теги: #електроенергія#тариф