Міжнародне енергетичне агентство прогнозує зростання видобутку нафти

Зростання видобутку нафти в світі становитиме близько 5,6 млн барелів на добу до 2022 року, йдеться у щорічній доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

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«Передбачається, що світовий видобуток нафти зросте на 5,6 млн барелів на добу до 2022 року, оскільки потенційне відновлення цін на нафту мотивує виробників інвестувати після двох «голодних років», — йдеться в повідомленні, передає RNS.

Агентство відзначає, що видобуток незалежних виробників до 2022 році досягне рівня 60,9 млн барелів на добу, що на 3,3 млн барелів на добу більше, ніж в 2016 році.

МЕА очікує зростання видобутку нафти в США до 2022 року на 1,6 млн барелів на добу. Зростання видобутку нафти в США стане найбільшим драйвером зростання видобутку нафти в світі серед країн, що не входить в ОПЕК, йдеться в щорічній доповіді МЕА.

Організація зазначає, що це буде відбуватися навіть у тому випадку, якщо ціна на нафту не перевищить $60 за барель.

МЕА прогнозує зростання кількості бурових установок у США, чому, на думку експертів організації, сприяє угода ОПЕК і незалежних виробників нафти про скорочення рівня нафтовидобутку.

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Видобуток країн ОПЕК у 2022 році досягне рівня 35,8 млн барелів на добу, прогнозує МЕА.

Відзначається, що в 2016 році видобуток ОПЕК становив 32,2 млн барелів на добу.

Таким чином, МЕА очікує, що видобуток країн картелю збільшиться на 3,6 млн барелів на добу за найближчі п'ять років.

«ОПЕК нарощує виробничі потужності, незважаючи на угоду картелю про скорочення видобутку на початку 2017 року... ОПЕК збільшить потужності до 35,8 млн барелів на добу в 2022 році з 32,2 млн барелів на добу в 2016 році», — йдеться в доповіді.

Також МЕА прогнозує, що попит на нафту буде щорічно зростати на 1,2 млн барелів на добу в найближчі п'ять років.

«Передбачається, що глобальний попит на нафту буде зростати приблизно на 1,2 млн барелів на добу до 2022 року», — йдеться в доповіді.

Агентство відзначає, що таким чином попит на нафту зросте з 96,6 млн барелів на добу в 2016 році до 103,8 барелів на добу в 2022 році.

Рівня в 100 млн барелів на добу попит досягне в 2019 році, прогнозують в агентстві.