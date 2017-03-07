ExxonMobil направить $20 мільярдів у проекти на узбережжі Мексиканської затоки

Про це йдеться в повідомленні компанії з посиланням на заяву її голови Даррена Вудса, передає Прайм.

Інвестиції в 2013-2022 роках в рамках 11 вже діючих та планованих проектів призведуть до створення понад 45 тисяч робочих місць, сказав він.

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Мова йде про проекти з нафто - і газопереробці, а також нафтохімічному виробництві в штатах Техас і Луїзіана. Компанія орієнтується на ринки Азії та інших регіонів при плануванні інвестицій в хімвиробництво на узбережжі Мексиканської затоки, йдеться в повідомленні.

"США є провідним виробником нафти і природного газу, що сприяє припливу інвестицій і зростанню американського виробництва. Ми використовуємо нові багаті внутрішні енергоресурси для забезпечення нафтопродуктів у всьому світі за рахунок конкурентних переваг, обумовлених більш низькими витратами і великою кількістю сировини", - цитує Вудса ТАСС.

За даними Американської хімічної ради, на хімічне виробництво припадало 14% експорту США в 2015 році, а до 2030 року обсяг експорту продуктів нафто- газохімії складе 123 мільярди доларів.

Раніше ExxonMobil повідомляла, що планує у 2017 році збільшити капітальні витрати на 16%, до 22 мільярдів доларів, і має намір до кінця десятиліття витрачати близько 25 мільярдів доларів в рік. Більше чверті інвестицій в 2017 році буде направлено в проекти зі строком окупності менше трьох років, у тому числі в сланцевих басейнах Permian і Bakken в США. При цьому до 2025 року видобуток компанією сланцевої нафти в басейнах Permian і Bakken буде зростати на 20% щорічно.