У Росії підрахували, на скільки їм вистачить запасів нафти та газу

У Росії на сьогоднішній день у розпорядженні розвідані запаси нафти і газу на термін більше 50 років.

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Як заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак у своєму виступі на енергетичній конференції CERAWeek в Х'юстоні, собівартість нафтовидобутку становить всього $10-15 за барель.

"Я хочу сказати, що у нас в Росії великі запаси вуглеводнів: нафти, газу і вугілля... зокрема, у нас розвідані запаси нафти та газу на сьогоднішній день на термін більше 50 років, і величезний потенціал ще додатково вуглеводнів, який є на шельфі, в Арктиці", - зазначив голова Міненерго РФ, передає Прайм.

Зачепивши тему впливу економічних санкцій і низьких цін на нафту на нафтогазові компанії країни, Новак підкреслив, що вони не тільки зуміли вистояти в складній ситуації, але й поліпшити свої показники.

"Компанії не тільки зуміли збільшити виробництво і підвищити ефективність, але й знизити собівартість видобутку, яка становить в середньому від $10 до 15 за барель", - підсумував міністр.