Нафта дешевшає на прогнозі МЕА щодо зростання видобутку в США

Ціни на нафту малорухливі вранці у вівторок через відсутність чітких сигналів на ринку: скорочення видобутку ОПЕК+ підтримує котирування, але подальше зростання стримує збільшення виробництва сланців у США.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), видобуток сланцевої нафти в США зросте приблизно на 1,4 мільйона барелів на добу до 2022 році.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,27 відсотка до $55,86 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $53,10, на 0,19 відсотка нижче попереднього закриття, пише Рейтер.

На думку аналітиків, така динаміка цін пояснюється відсутністю каталізаторів на ринку. Увага інвесторів при цьому прикута до виходу економічної статистики, включаючи дані про імпорт і експорт в Китаї.

На стороні нафти – скорочення видобутку ОПЕК і видобувачами поза клубом.

ОПЕК і 11 держав, що не входять в нафтокартель, включаючи Росію, в грудні 2016 року домовилися знизити виробництво нафти протягом першого півріччя сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу.

Термін дії угоди, яка офіційно набула чинності 1 січня, закінчується у червні.